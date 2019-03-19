〈北部〉牛欄河兩岸列管地 解編有望

2019-03-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮牛欄河兩岸土地解編，不再當石門水庫溢洪道有重大進展！縣府日前已把相關規劃檢討報告所需的「牛欄河排水治理計畫」、「用地範圍線之地籍套繪」等附件補送經濟部水利署審查。鎮長劉德樑說，兩岸五十多公頃的閒置土地終於可望解套，下一步他將透過區段徵收或公辦市地重劃，遷建行政中心於河畔，打造「河流之鎮」，甚至計畫在牛欄河旁規劃銀髮渡假村，營造老鎮新城的魅力。

錯編石門水庫溢洪道半世紀

公所主任秘書王仁炳說，他們將全力爭取在今年六月底以前完成相關公告、和土地解編作業。這是還給四百多名地主遲來四十五年的「土地正義」。因為他們從一九七四年關西發佈都市計畫以後，就被錯編成為石門水庫的溢洪道，完全罔顧水庫位低於牛欄河，無法發揮疏洪、更從來沒有發揮機會的事實，根本沒有必要性。

縣府工務處水利科表示，全案是露出了解編的曙光，只是中央審查的腳步他們無權置喙，只期待今年內可以完成。

王仁炳說，鎮長劉德樑大約十年前開始關切牛欄河行水區被錯編的問題，不斷向各級行政機關陳情，也建請相關單位利用關西都市計畫第三次通盤檢討解編，可惜這個解編案在通盤檢討的主計畫送交內政部審查後遭保留。

劉德樑持續透過各種管道陳情，最後中央才要求主管牛欄河所屬區域排水的縣府提交治理規劃或規劃檢討報告書，提供中央重新審酌。

縣府在二○一四年展開該流域水理等相關資料的調查與分析，並於去年九月送交，上週送出最後一批被要求補件的「牛欄河排水治理計畫」、「用地範圍線之地籍套繪」等附件，現在就靜待佳音。

關西鎮長擬打造河流之鎮

劉德樑說，很多人類文化的進展都跟河流有關，他想打造關西成為「河流之鎮」，除正爭取經費在牛欄河兩岸做生活污水截水設施，遏止污染；也打算透過區段徵收或公辦市地重劃，把目前的所、會遷建到河畔，新建現代化的市場等公共設施，且配套規劃面河的銀髮族渡假村，讓關西的觀光發展邁向新的里程。

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