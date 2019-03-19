〈北部〉台灣好行獅山南庄線停駛 中巴暫接駁

2019-03-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹金牌客運承接行政院交通部觀光局的台灣好行「獅山南庄線」，因不堪虧損於今年喊卡，但地方鄉親及遊客頻抱怨，該路線停駛後再無其他接駁車，衝擊新竹、苗栗兩縣觀光，立法委員陳超明國會辦公室昨召開協調會，將由參山國家風景區管理處於三月底調派中型巴士接駁獅山、南庄兩地遊客，維持至六月作為暫時配套措施。

30日起到6月9日 每天8班次

參山國家風景區管理處副處長廖錫標表示，為因應台灣好行五七○一次獅山南庄線停駛後所造成的衝擊，正積極趕在三月卅日推出短期免費接駁巴士，每日來回共八個班次往返南庄遊客中心及獅山遊客中心，營運維持到六月九日，作為暫時替代方案。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，觀光局去年審議取消跨區域的台灣好行獅山南庄線，但卻未先知會地方政府及民意代表，導致後續服務中斷卻無相關因應配套，嚴重影響觀光效益。

持續協調業者 解決偏鄉交通問題

邱俐俐說，昨協調會上初步決議由觀光局協助參山管理處的短期免費接駁方案，後續將拜訪金牌客運，了解業者營運的難處後，再與觀光局研議恢復補貼的可能性，期盼透過金牌客運路線延駛，解決偏鄉觀光交通問題。

觀光局指出，雖取消五七○一次獅山南庄線車次，但原擬由新竹、苗栗縣政府與金牌、苗栗客運業者協調，將原台灣好行獅山線、南庄線延駛，彌補中間空缺的六．六公里路程。

但業者認為因搭乘人數少、連年入不敷出，再加上補助取消、該路段狹窄不利大型巴士通行、人力調度困難等問題拒絕。目前僅由參山處提供短期接駁應急，後續還待地方政府及觀光局持續與業者協調，盼爭取現有路線延駛。

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