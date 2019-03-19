〈北部〉陳學聖稱禮讓「舒適圈」 楊朝偉猛酸

2019-03-19

國民黨27日協調初選方式

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市黨部昨起一連三天受理第三選區（中壢）及第五選區（平鎮、龍潭）立委初選登記，首日第三選區有不分區立委吳志揚、第五選區有現任立委呂玉玲由兒子代為領表並完成登記；市黨部將於廿七日協調討論初選方式將採取全民調，或七成民調加三成黨員投票，預計四月廿四日完成提名名單。

陳︰獲建議轉戰第六選區

國民黨第三選區現任立委陳學聖昨宣布退出「舒適圈」的中壢選區，選擇挑戰困難選區，並說很多人建議他轉戰第六選區（八德、大溪、復興和中壢十二個里）；對此，宣布參選第六選區立委的前市議員楊朝偉不以為然地猛酸說，怎麼會有現任立委宣布不敢在自己選區「競選連任」？

國民黨市黨部組長李世俊表示，第三、五選區均是國民黨籍立委，黨中央考量選情相對單純、列為第一梯次公告，第三選區還有市議員魯明哲表態參選，第五選區包括市議員黃敬平、舒翠玲都表態參選。據了解，魯、黃、舒三人都將於今天領表登記。

對於陳學聖表態轉戰其他選區，李世俊說，黨部尊重其個人意願，待登記結束後再召開黨內協調會；吳志揚昨天登記後對陳學聖禮讓選區表達肯定，稱讚陳學聖是國民黨非常重要的資產，「他的決定我們都非常尊重，也祝福他」。

楊嗆陳︰怎不去第二選區

陳學聖昨受訪表示，從政路上一直期許自己要有承擔的勇氣，也要有承讓的胸襟，去年桃園市長國民黨沒人敢出來選的時候，他選擇了承擔，現在很多戰將要挑戰第三選區立委，他不樂見優秀人才都集中在一個籃子裡面，所以決定讓出第三選區，他願意到其他困難的選區挑戰；很多人建議他往八德、大溪挑戰，他會認真地去深耕、聽取大家的意見，然後爭取勝利。

對此，楊朝偉反問什麼是「艱困選區」？什麼選區是「舒適圈」？他認為第六選區傳統上是藍大於綠，是「國民黨相對較有優勢的區域」，絕非艱困選區，並反問陳學聖怎麼不去更艱困的第二選區（楊梅、沿海選區）參選；而不管陳是否到第六選區參選，他都會參選到底。

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