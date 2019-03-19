〈北部〉國立苑高95人摘星 全國第三

2019-03-19

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕大學繁星推薦昨放榜，苗栗縣國立苑裡高中九十五名學生錄取，不僅創下全國第三的佳績，也首見準牙醫師；國立苗栗高中九十三人上榜，為全國第五；私立建臺中學錄取三十六人，四人通過醫學大學醫學系第一階段，也創該校九年來繁星計畫最佳成績。

國立苑高繁星錄取九十五人高居全國第三名，學生沈千喬三年前捨棄名校就近就讀國立苑高，順利錄取台大農經系；而以國中會考榜首成績入學的林永濬也如願進入成大建築系；邵奎佑則追隨去年畢業的兄長邵仰笙腳步錄取中山大學。

苗中錄取93人 42人上國立

苗中共有九十三人上榜，四十二人錄取國立大學，表現同樣亮眼；其中國中教育會考滿分的李俊毅捨台中一中就讀苗中，他在國中時打籃球左眼受傷，造成視網膜剝離，左眼視力僅剩○．三，三年來，他用功苦讀，今年透過繁星計畫通過高雄醫學大學醫學系第一階段，因眼睛受傷開刀，未來希望能當眼科醫師，造福病患。

建臺中學錄取三十六人，有二十人進入國立大學，學生劉馨錄取台大社會工作學系，林亭萱、楊易憬、林任邦、羅千雅四人，通過四所醫學大學醫學系第一階段，創下該校九年來繁星計畫最佳成績。

竹南高中七十二人摘星，其中「學霸」何柏翰如願錄取台北醫學大學牙醫系，成為該校首位應屆準牙醫師；縣立苑高錄取卅九人，雙胞胎姊妹高紫婕、高紫晴姊妹克服家境經濟限制，分別考上東華大學及中山醫學大學，讓師長備感驕傲。

此外，縣立興華中學卅八人上榜，十四人錄取國立大學；私立君毅中學則有十六人傳捷報，機械天才胡軒瑞如願進入交大電機系，目標成為頂尖工程師。

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