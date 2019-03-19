〈北部〉湖口高中首位 楊雪兒繁星錄取台大

2019-03-19

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣立湖口高中學生楊雪兒，從國中時期就立定拚繁星入學的目標，果然如願以繁星推薦錄取台大政治學系，成為該校第一位錄取台大的學生；出身軍人世家的楊雪兒，對政治深感興趣並胸懷抱負，她希望未來努力當一名政務官甚至從政。

關心時事 如願讀政治

楊雪兒表示，父親和祖父都是軍官，祖母是藝工隊，從小長輩就希望她和妹妹也能就讀國防大學，日後從軍生活穩定。不過，從早年國民政府的蔣經國時代，到蔡英文當選總統成為亞洲少見的女性國家領袖，到打出拚經濟口號選上高雄市長的韓國瑜，台灣的政治現象，勾起了她對政治的濃厚興趣，並關心時事。

繼妹妹依個人興趣選讀護理學校之後，這次繁星入學，楊雪兒不但六個志願全填政治學系，以後也準備先考公職，將來努力當一名政務官，也不排斥參與選舉從政。

楊雪兒國中教育會考四Ａ一Ｂ，原可進入國立竹北高中就讀；但她說，家住桃園市楊梅區靠近新竹縣，因此她唸湖口鄉的新湖國中，考量就近入學，加上從國中開始，她就以繁星入學為目標，所以選擇湖口高中就讀。

導師徐蘇雲說，楊雪兒高中三年成績名列前茅，每學期領取教育部就近入學獎學金。此外，她擅長寫毛筆字，曾參加新竹縣書法比賽獲得佳作。

湖中錄取率達8成

湖口高中校長張華堂表示，高三應屆畢業生參加繁星入學有四十三人，錄取三十四人，錄取率八十％；其中，楊雪兒錄取台大政治系，為該校創校以來第一位，全校師生與有榮焉。

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