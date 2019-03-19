〈北部〉砂石車加裝GPS 2年揪125起違規

2019-03-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市前年起率先通過自治條例，對砂石車強制加裝衛星定位系統（GPS）、即時追蹤土石流向，二年來揪出一二五起違規；今年起加強管制力道，將管理流程數位化、並以無人機輔助監控，市府都市發展局也正研擬修正自治條例，將要求公共工程主辦機關應負連帶清除及改善責任，違者將祭出六至十萬元罰鍰。

桃園市二○一七年通過「營建剩餘土石方管理自治條例」，強制所有經過桃園的砂石車都須加裝GPS，讓市府即時追蹤餘土流向，二年來揪出一二五起違規案件，包括未依路線行駛、聯單填寫不確實及非載運至合法收容場所等。

今年推數位化管理

都發局副局長劉振誠指出，桃園平均年產四百萬至五百萬立方公尺營建餘土，其中五十六％屬於有價料，而桃園收容處理場所有十二處，包含四處土資場及八處砂石兼收容場，年處理量約四八八萬立方公尺。為了加強管制力道，今年開始推動運送管理流程數位化及資訊化，將原本需手工填寫的文件、單據，改為線上填報計畫、電子聯單、刷QRCode等，讓資訊更即時準確。

無人機監控防越界

另方面，市府對違規熱點也建立電子圍欄，記錄進入的砂石車資訊，方便進一步稽查或成為違規開罰的佐證資料，同時也以無人機監測土資場的屯土量及是否越界。

劉振誠說，營建餘土管理影響層面不只是單一縣市，都發局將會優先與新北市、新竹縣研究跨縣市合作管理，朝準確、快速、智慧化方向管理營建餘土。

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