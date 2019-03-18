〈北部〉賴彥鈞賣爆米花 僱用弱勢媽媽

2019-03-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕從小就有創業夢的賴彥鈞，28歲時辭去穩定的設計工作，經營滷味店，不料遇到詐騙，慘賠300多萬元，在親友支持下轉戰宜蘭，改賣「騎士」品牌包裝的爆米花，逐漸打出知名度，成為團購熱門商品，他更僱用弱勢媽媽當員工，提供工作機會，獲得好評。

32歲的賴彥鈞畢業於景文科技大學視覺傳達設計系，起初從事品牌設計，幫早餐店與爆米花業者做品牌設計，28歲在台北開滷味店，卻慘遭詐騙，至今仍負債。

幸好有親友力挺，賴彥鈞看好宜蘭房租較便宜及雪隧加持，轉往宜蘭東山再起，運用專長打造「騎士」爆米花品牌，熱心公益的他，僱用單親與二度就業的媽媽，開店不忘幫助弱勢。

「自己成功也要給別人機會！」賴彥鈞說，品牌取名「騎士」，起因於製作爆米花時須戴帽子、口罩，全副武裝，有如騎士，希望開店也能提供工作機會給弱勢者。

賴彥鈞說，創業過程遇到很多挫折，早期遭詐騙，到宜蘭開店剛開始虧損連連，一度想收掉，他藉由精緻包裝與多元口味，逐漸打出名號。近年爭取到不少知名飯店合作，放置他的產品，經由爆米花製作體驗建立顧客群，未來希望僱用更多弱勢員工，協助他們自食其力。

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