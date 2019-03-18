〈北部〉《花蓮》登馬博橫斷男墜崖亡 搜救隊今抵達

2019-03-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市五十三歲張姓山友跟團走中央山脈南三段的馬博拉斯橫斷，本月十四日第三天行程輕裝登秀姑巒山，登頂後下山途中疑似重心不穩，滑落碎石坡，王姓領隊冒險下切二百多公尺，發現張男已身亡。花蓮縣消防局表示，由於連日降雨直升機無法起飛，有七名搜救人員昨天冒雨推進到白洋金礦山屋，預估今天將抵達墜落點救人；此外，山區氣候惡劣，有三名搜救人員抽筋，及手部骨折的王姓領隊等四人已陸續下撤。

花蓮縣消防局評估，王姓領隊找到張男的地點約海拔三五五○公尺，距離秀姑巒山墜落處落差約二百多公尺。依王姓領隊的資訊，從秀姑巒山腰繞路徑往下到墜落處仍有約一、二百公尺的距離。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，第一批共十人連同南投縣配合二人，攜帶繩索、滑輪等裝備，十六日徒步從東埔入山至搜救點需要二天半步程，前天宿觀高工作站，昨有七人推進到白洋金礦山屋。

呂冠辰說，由於三千公尺高山氣溫低，加上連日降雨，包括支援的天馬登山隊員都有抽筋情況，共有三名人員昨決定下撤；而為了救人冒險往下衝、導致手部骨折及全身多處挫傷、肢體腫脹麻木的王姓領隊，及該登山隊未受傷的三名隊員昨天也已自行徒步下山。

花蓮縣救難隊 開車環半島救援

呂冠辰說，第二批共九名救難人員，昨天從花蓮開車到南投東埔夜宿，如今日天候許可將由空勤直升機載往秀姑坪，與第一批人力會合前往墜落點。他說，因天候差直升機不能飛，花蓮縣前後二批救難人員得大老遠從花蓮開車八小時「環半島」，到南投縣東埔後宿登山口一夜，再徒步上山，格外辛苦。

登山隊五人由王姓領隊帶隊，十二日至十九日挑戰馬博拉斯橫斷，團隊合法申請入山。十四日早上重裝從白洋金礦山屋出發，將背包放岔路口，輕裝登秀姑巒山，登頂後原定十四日夜宿馬博拉斯山屋，卻有二名隊員意外失足，一名隊員滑落三十公尺後停住，沒有大礙，但張姓山友滑落三、四百公尺後不幸身亡。

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