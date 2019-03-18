〈北部〉宜運疑紅姬緣椿象群聚 縣府將勘查

2019-03-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭運動公園（簡稱宜運）周遭最近出現密密麻麻紅色小蟲，爬滿樹幹、欄杆，許多人擔心是有害人體的荔枝椿象，但從外型看來，可能是無害的紅姬緣椿象，縣府農業處將派員勘查，若是荔枝椿象，將展開防治，如果是紅姬緣椿象則對人體無害，民眾不須恐慌。

縣府︰紅姬緣椿象 對人體無害

荔枝椿象在春天繁殖期會聚集在果樹、台灣欒樹上，近來各地陸續傳出荔枝椿象肆虐，有民眾反映，宜蘭運動公園樹幹、欄杆上出現大批紅色小蟲，憂心荔枝椿象大爆發，照片被貼上網後引起熱議。

有網友說，宜運發現的紅色小蟲，外表為鮮紅色，體型偏小，與體態較壯碩、偏橘黃色的荔枝椿象不同，應是紅姬緣椿象，對人體無害，不過，宜運假日嬉戲孩童眾多，基於安全考量，盼主管機關深入了解。

若為荔枝椿象 將啟動生態防治

縣府農業處表示，荔枝椿象以樹汁為食物，春天繁殖期間，多會在樹枝、樹幹上被發現，將會派員了解，確認民眾通報的紅色小蟲種類，再做適當處置。

荔枝椿象常見於龍眼、荔枝產區，已擴散至北部，宜蘭也傳出牠們蹤影，農業處說，荔枝椿象不會主動攻擊人，一旦噴出腐蝕性毒液會造成皮膚灼熱，接觸到眼睛可能造成發炎，甚至失明，對人體有害。

農業處說，已發文縣內各級學校，校園如發現荔枝椿象蹤影，會啟動生態防治手段，至於紅姬緣椿象，因對人體無害，春天繁殖期結束後會離去，無攻擊性無須噴藥撲殺。

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