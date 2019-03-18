〈北部〉強化觀光服務 苗栗縣新增8處「借問站」

2019-03-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣強化旅遊觀光的諮詢及服務，新增八處「借問站」，盼結合在地特色餐飲、特產及旅宿據點的服務，提供遊客旅遊諮詢及貼心、熱情的互動，且縣府為推廣借問站，也舉辦網路抽獎活動，讓參與民眾有機會獲得以縣府吉祥物「貓裏喵」為設計發想的五款紀念品。

縣府今年全新增設八處借問站，分別為頭份市「蘆竹湳古厝風情館」、三灣鄉「三灣梨鄉休閒農業區發展協會」、頭屋鄉「152日安咖啡」、苗栗市「老家藝文生活空間」、獅潭鄉「印象雲南食府」、泰安鄉「泰雅文物館」、三義鄉「月台茶棧」、大湖鄉「十份棟老茶亭」等，加上原有的十八處，全縣借問站已達廿六處。

縣府文化觀光局指出，借問站提供旅客各式旅遊資訊服務，如問路、旅遊觀光諮詢、免費WiFi熱點、洗手間、旅遊摺頁索取等，店家也將秉持親切、熱情的服務態度，與前來借問的旅客互動，提供旅遊的最新動態。

為推廣借問站，文觀局於「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁舉辦一系列借問站網路抽獎活動，歡迎上網至粉絲團搜尋活動訊息，踴躍參加抽獎，有機會獲得五款借問站限定版的貓裏喵系列紀念品。

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