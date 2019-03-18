〈北部〉爭取國際認證 新竹縣體育場4月8日封場整修

2019-03-18

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕啟用已十四年的新竹縣體育場，為爭取國際田徑總會（IAAF）的一級場地與中華民國田徑協會的國家級四百公尺標準田徑場地兩項認證，將從四月八日起封場整修跑道面層、無障礙設施，預計八月底竣工，九月底前取得認證。

新竹縣府表示，位於竹北市福興東路一段上的體育場二○○五年啟用迄今，除配合世大運做過場內草皮的修整，還沒有全面性整建過，有些跑道已經破損、會積水，早該更新。

縣府預計要整修跑道表面，現有三千公尺障礙水池也將調整位置，並更新足球門及套筒、新增桿欖球門柱，改善無障礙廁所等，以符合國家級四百公尺標準田徑場地，更想打出造符合國際田徑賽事，獲得國際田徑總會（IAAF）認證的一級場地。

新竹縣體育場場長張國顯說，這兩項認證都為期四年，認證期間，只要在這裡破紀錄，都將被世界和我國登載，可望嘉惠在地選手熟習、適應全國性與國際性賽場，也將因此有機會舉辦國際或全國賽事。

張國顯說，施工期間，建議改到體育場二樓環場平台或第二運動場運動，周邊停車場也會視施工需要輪流局部封閉。

此外，全國青年盃射箭錦標賽日前於花蓮縣落幕，新竹市選手總計奪下十金、三銀、三銅佳績。市長林智堅表示，市府推動體育四級培訓制度有成，尤其在射箭項目展現完整培訓成果，希望挑戰明年東京奧運。

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