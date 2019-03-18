〈北部〉新竹縣古蹟東安橋護欄鋼筋裸露 將拆除重建

2019-03-18

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣縣定古蹟─關西鎮東安古橋，因路橋共構的鋼筋水泥護欄年久失修、鋼筋裸露且高度不足，關西鎮公所認為，有行車安全顧慮，將拆除重建，最快四月底發包。

地方憂恐破壞古蹟完整性

地方擔憂東安古橋會不會成為下一個被毀掉的石板路或洗衫坑？認為護欄是古橋完整性的重要部分，拆除不就等同破壞古蹟？幾十年來也未曾聽聞護欄有任何安全上的問題。

耐震等測試 確認護欄不安全

關西鎮公所建設課表示，執行本案如履薄冰，事前有經耐震等測試，確認護欄過不了關，加上現在車流量和速度都遠高於八十幾年前建橋時，低矮的護欄已無法有效保障用路人安全，確實有拆除重建的必要。

送縣府審議通過 最快下月底發包

建設課說，從二○一七年會勘、送出第一版修建案後，經新竹縣古蹟、歷史建築審議委員會五次書審、建議和最終審查議決；關西鎮長劉德樑說，拆除重建工期約三個月，最快四月底發包。

縣府文化局表示，古蹟需要被保存，但碰到安全的問題，排序仍要重新思考；古蹟雖本於修舊「如舊」的原則，但也需保持「真實性」，材質可考量當代工法，讓新、舊樣貌融合。關西鎮公所只要依文資法規定，注意古蹟修復形貌符合規範，保有它被指定的樣貌，也能兼顧安全需求。

關西鎮公所表示，在安全考量下，舊護欄將增高，與另一側新橋的護欄等高，原護欄拆除後將以鋼筋水泥為材質，維持原來型制和尺寸重建，增高處才改用鋼管加鋼板，以提高新、舊構造物不同的辨識度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/