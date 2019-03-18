〈北部〉征服天空 新竹市兒藝節規劃9大遊具

2019-03-18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市兒童藝術節─風的運動場，今年以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，四月四日到七日連續四天熱鬧登場，規劃「漂浮單車」、「太空漫步」等九款遊具，並首度加入室內遊戲場，三十日、卅一日下午一點將先試營運。

30、31日試營運 4月4日登場

新竹市長林智堅表示，新竹市兒童藝術節以「獨特」、「原創」、「在地」為核心訴求，今年選在文創館舉行，跳脫過去以空地為遊樂場的傳統，打造可以「與建築物互動」的遊具，讓孩子透過遊具爬上文創館，征服高聳的建築物，讓建築也可以是孩子的遊戲場，顛覆想像。

首度加入室內遊具 活化台肥舊廠

林智堅說，這也是兒藝節舉辦四年多來首度加入室內遊具，讓閒置的台肥老舊廠房重獲新生，給孩子難忘的兒童節回憶。

林智堅說，今年各項遊具以天空為主題，設計上結合文創館建築本體，規劃九大遊具，包括竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術、彈力碰碰球及迷你搖擺屋。

其中「太空漫步」是大型攀爬繩網，陡峭的路徑讓孩子手腳並用，抵達文創館三樓，還能眺望整個竹迷宮舞台；「征服天空」則是配合文創館建築體設置的攀岩體，打造不同高度的牆面，讓小朋友從中訓練肢體協調性、培養體力與勇氣。

新竹市文化局長黃竫蕙說，每項遊具都經過結構工程的精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，讓親子可以安心、盡情挑戰，新竹文創館位在公道五路三段八號。

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