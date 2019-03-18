〈北部〉《桃園》校園企業博覽會 中大打頭陣

2019-03-18

〔記者李容萍／中壢報導〕六月畢業季即將到來，市轄大專校院企業博覽會昨由中央大學打頭陣，邀請超過一百家企業設攤，包括台積電、台達電、大立光等大廠，現場提供的職缺數達八千多個。中大校長周景揚表示，中大企業徵才幾乎由學生團隊一手包辦，充分展現學生的競爭力，也勉勵學子找工作除得具備專業能力，軟實力也很重要，包括工作態度、團隊合作、溝通能力和職場倫理等，且因應時代的急遽變化，快速學習新領域的能力也非常重要。

市長鄭文燦昨也蒞會分享市府推出的青年就業「三讚」政策，補貼首度就業青年跨入職場、考取證照與修習額外學分，目的是減少學用落差，強化競爭力。他說，其中的青年首度就業貼津，去年有九千人受惠，期盼每個畢業生都能找到理想工作，引領人生更上層樓，同時成為帶動企業成長的動力。

其他校園徵才就業博覽會場次時間、地點如下：三月廿二日長庚科技大學；四月廿四日中原大學、龍華科技大學；四月廿五日開南大學；五月八日健行科技大學、銘傳大學（龜山校區）；五月十五日南亞技術學院。

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