〈北部〉《桃園》龍德宮「四媽祖」遶境回鑾 逾4千人相隨

2019-03-18

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區供奉「四媽祖」天上聖母的桃園龍德宮，九日深夜十一點展開為期八天七夜的「四媽祖興化建廟徒步刈香」遶境，昨天回鑾進入桃園市區後，接連至桃園慈護宮、景福宮等宮廟參香，沿路吸引逾四千名信眾隨同徒步遶境，還有民眾在路邊熱情設香案迎接，市長鄭文燦也到龍德宮親自接駕，場面熱鬧。

結束南巡 鄭文燦接駕

龍德宮「四媽祖」為期八天的遶境，九日深夜出發後沿途駐駕新竹竹蓮寺、苗栗玉清宮、台中萬和宮、鹿港天后宮、清水紫雲巖、後龍慈雲宮及湖口顯聖后宮，昨天下午回到龍德宮，結束南巡遶境。

昨天上午十點，逾四千名信眾先在武陵高中集結，與鑾駕會合後陪同四媽祖在桃園區遶境，隊伍綿延數百公尺，相當壯觀，在警方及義交的協助疏導，並未造成太大的交通衝擊。

龍德宮「四媽祖」的祖廟是雲林麥寮拱範宮，廟方從二○○六年開始八天七夜的四四八公里徒步遶境，十多年前首開仙女扶轎，獲得廣大的注意與迴響，遶境隊伍行進過程中，穿粉紅衣裳、清一色女性的「仙女轎班」也成為吸睛「嬌」點。

廟方表示，「仙女」都是由四媽祖遴選的，成員來自各行各業，包括空姐、大學生與研究生等，每次抬轎為八人，每小時輪替一次，能被選上的「仙女們」都很開心。

新建廟宇 預計明年完工

鄭文燦表示，龍德宮是媽祖信仰中心，去年開始建廟，預計明年完成建廟工程，市府會持續支持龍德宮成為宗教地標及休閒的好地方。廟方表示，新建廟宇為地下三樓、地上六層建物，地上六層將分別供奉媽祖、觀音佛祖、玉皇大帝，整棟建築物將有四十五公尺高，廟內將擺放一尊十二米高的四媽祖像，盼工程能儘快完工，讓「四媽祖」早日「入厝」。

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