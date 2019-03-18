〈北部〉《桃園》高中特招專業群科甄選 2904名額報名

2019-03-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃連區一○八學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，即起至廿二日報名。市府教育局表示，今年有十二校釋出七十三班、二九○四個名額，較去年增加一二九名額，多出四．六％，提醒學生可就個人興趣與性向，把握時間依各招生學校報名簡章，透過網路報名或到校繳件，爭取更多入學機會。

僅術科測驗 多不計會考成績

教育局表示，這次特色招生專業群科的甄選入學不作學科測驗，只有術科測驗，術科測驗日期為四月廿七日，除了國立北科附工汽車工程特色班及農業群特色班，設有國中教育會考每科成績均需達「基礎B」等級以上，其餘不計會考成績，將於五月廿日公告術科測驗成績、六月十三日放榜，六月十四日報到。

農業、飛機修護、觀光熱門

另方面，教育局表示，去年度報考較熱門前三名的科班為國立北科附工農業群特色班、新興高中飛機修護科及觀光事業科特色班，三個特色班各招收廿、四十七及四十七名學生，但吸引一○八、二二二及二○九人報考。

教育局分析招生熱門原因，國立北科附工因資源充沛、課程務實；新興高中飛機修護科是因目前航空業正夯，國內人才亟需培育；新興高中觀光事業科特色班則是受惠近年來台灣積極發展觀光事業，逐漸吸引外國遊客來台旅遊，引發學生報考興趣。

此外，教育局指出，部分學校也因科班招生狀況不理想，經校方考量後決定停招，不過今年也有新增的入學科班，分別有六和高中機電整合特色班；永平工商車輛科技工藝、資處電競實務、時尚飲品美學、全球觀光實務、國際餐飲廚藝及點心創作特色班；清華高中客家美食、日系美容美髮及創客養成特色班；成功工商電子競技及異國料理特色班；大興高中電信網路技術、多媒體影音創作特色班；振聲高中應用英語科特色班；治平高中智慧機器人、太陽光電設置、英語國際特色、日語國際特色班以及整體造型設計特色班。更多相關資訊可至網址：https://spweb.tncvs.tn.edu.tw/查詢。

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