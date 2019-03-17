〈北部〉花蓮國際龍舟賽登場 千餘好手較勁

2019-03-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕第三屆「二○一九太平洋國際龍舟節」昨在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭登場，九十隊、一千三百三十八名國內外選手齊聚較勁，縣長徐榛蔚還與去年亞運台灣最強龍舟隊天菜國手組隊，擂鼓率領猛男選手衝線，為活動賽事揭開序幕。

花蓮縣政府舉辦太平洋國際龍舟節，包括台灣、日本、韓國及菲律賓等八個國家地區的隊伍報名，去年在亞運賽中，共獲二金一銀佳績的台灣最強龍舟隊，也以花蓮地主隊身分參賽，昨受邀進行表演賽，徐榛蔚還擔任擂鼓手，率隊衝線後笑稱「第一次划很緊張，幸好沒有拖累選手速度！」

國家龍舟隊教練侯鴻章說，台灣最強龍舟隊因奮戰多年累積知名度，不少報名參賽隊伍，均是衝著這批冠軍選手而來，希望能吸取比賽經驗，因隊伍眾多，每五分鐘就有四組選手要鳴槍開划，導致上午賽事塞車延後，下午已加快比賽腳步，今將進行決賽產生各組冠軍。

花蓮縣體育會主委汪錦德表示，「競技龍舟」運動在國內推行多年，花蓮縣選手去年代表台灣取得亞運二金一銀亮眼成績，是台灣之光，也是花蓮驕傲，一登場果然吸引許多台下粉絲尖叫，頻頻被要求合影留念。

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