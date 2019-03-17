〈北部〉賠本也去 宜蘭超商「小蜜蜂」還備發票

2019-03-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭偏鄉出現俗稱「小蜜蜂」的行動購物車，在地業者喜互惠生鮮超市以物流車載運民生用品，深入原住民部落、濱海聚落，扣除人事成本及油料，有時倒賠本，網友留言說，「太佛心了」。

在地連鎖超商 派物流車便民

喜互惠是宜蘭縣才有的連鎖超商，現有十八家分店，有些偏遠地區尚無營業據點，今年二月中旬開始派物流車，到頭城鎮海邊、大同鄉山區定點販售，消費者在自家門口就能購物，顯得喜出望外，在網路上引起熱議。

濃濃人情味 網友讚太佛心了

網友在大同鄉公所見到喜互惠行動購物車，在地方臉書社團「宜蘭知識+」貼文說，「這服務太便民了吧，還有發票喔，沒有在開玩笑的」、「商品訂價和平地一樣」，各界紛紛留言，「像小時候的菜車」、「揪甘心」、「有創意的行動雜貨店」、「濃濃人情味」。

超市︰基於回饋 利潤不足仍試辦

喜互惠生鮮超市說，偏鄉長者多數不習慣網購，行動購物車可滿足他們的需求，每車配置兩名工作人員，因路途遙遠，一趟基本花費五千元，車上商品營業利潤不足以支付開銷，基於回饋理念，仍試辦偏鄉試點。

行動購物車營業時間上午十點到下午三點，每星期二開到頭城鎮，九點半石城，十點半大里，十二點大溪；每週五到大同鄉，十點半崙埤，一點玉蘭，兩點 半松羅。

另有其他偏鄉住戶希望行動購物車提供服務，喜互惠說，接下來考慮把觸角延伸到大同鄉四季、南澳鄉等原住民部落，並視各地區需求調整商品種類。

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