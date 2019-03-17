〈北部〉傳承螺鈿工藝 竹市結合學校推動

2019-03-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕螺鈿工藝是一種將貝殼鑲嵌入木材中，做成家具、屏風、文鎮等藝品的技術，但因製程耗時費工，面臨失傳危機。新竹市文化局不但登錄為傳統工藝類文化資產，且獲中央補助，將與學校結合，傳承這項傳統工藝。

新竹市文化局表示，螺鈿工藝是繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典後，第六項獲登錄的無形文化資產。

螺指的是貝殼，鈿是鑲嵌，螺鈿工藝又可分軟螺鈿及硬螺鈿兩種，多應用於漆器工藝與家具及日用品裝飾。軟螺鈿是將貝殼切成薄片貼在漆胎表面；硬螺鈿則需要在木塊上挖凹槽做鏤空效果，再將貝殼鑲嵌上去，技術難度更高。

文化局表示，工藝師傅陳甫強的父親陳志升，是第一代發展螺鈿產業匠師，陳甫強傳承父親技藝，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並懷有傳承技藝的使命感，堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，還曾到很多學校義務傳授這項技藝。

張茂森、張茂欽兄弟，師承陳志升、李平球的傳統知識與技藝，但勇於創新，自行研發「掐絲螺鈿」，掐絲的絲是由貝殼所鋸切，鑲嵌在貝殼間，類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，兼具傳統及創新。

文化局表示，已向文化部爭取到「竹塹工藝推廣扎根計畫」兩百五十萬元經費，將和大專院校相關系所學生合作，並結合中小學藝文課程，推廣傳承螺鈿工藝。

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