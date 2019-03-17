〈北部〉受扶兒搭火車 挑戰「機會」與「命運」

2019-03-17

苗栗家扶舉辦國中營隊

〔記者蔡政珉、黃美珠／綜合報導〕苗栗家扶中心昨舉辦國中營隊活動，今年取名為「家扶大富翁」，由受扶兒搭乘火車，在有限的資源（規定的時間及經費）內，一站一站往前進，挑戰「機會」與「命運」，並探索車站周邊歷史與人文，讓受扶兒「好開心！」

苗栗家扶中心表示，舉辦目的是為了讓孩子學會生活自理、與人相處、團隊合作，以及培育孩子們的規劃領導能力，而規劃中的車站包括崎頂、談文、白沙屯、苑裡、豐富、後龍等站，都有其文化特色，也能讓受扶兒體驗人文景觀等。

孩子一站一站前進探索

其中高一男生阿宇（化名），曾是家扶中心受扶兒，這次擔任國中生活動志工，擲出骰子，學會如何把握家扶中心的「機會」，以及骰出「命運」後如何去迎接挑戰。

不少參與營隊的國中生，由於平常較無時間與機會可以參與戶外活動，能夠出外搭乘火車，享受不一樣的的週末假日，也讓大家格外珍惜。

孩子們一日探險歷程與學習，將於今天上午抵達終點站三灣神農度假村，除了以照片和海報呈現挑戰過程，最後也安排闖關提供孩子們表達、溝通與自信的學習平台。

募得161雙球鞋送進偏鄉

此外，新竹縣身心障礙服務使用者協進會，募得一百六十一雙球鞋，昨天送給尖石、五峰、橫山等三鄉四所國小學童。

發起這項活動的協進會理事長楊智猛說，之前與這些偏鄉的學校校長聯繫時得知，很多學童的鞋子已不堪使用，所以發動勸募，買新球鞋送交橫山鄉沙坑國小、五峰鄉五峰和桃山國小、尖石鄉嘉興國小。

綠黨新竹縣議員余筱菁、新竹市議員劉崇顯、竹北市民代表陳冠宇也自掏腰包響應，希望號召更多人送愛給偏鄉學童。

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