〈北部〉《桃園》封城掃蕩 逮販毒集團內褲藏毒

2019-03-17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方十五日執行「封城掃蕩」，起出三把改造手槍、各級毒品共二．三二公斤，將違法的一百九十人送辦，其中彭姓男子組織販毒集團，被起出Ｋ他命與大麻等毒品；警方調查，彭男要求集團成員一律要穿縫有暗袋的平口褲當內褲，以貼身藏放毒品、躲避警方查緝。

桃園市警局與各分局共動員五百五十一名警力，持搜索票十二張、拘票卅四張，前往一百一十一處酒店、ＫＴＶ、舞廳、旅館、幫派成員經常聚集出入處等臨檢，並設置五十二處路檢點查緝不法。

彭男組織的「茶莊」販毒集團，被起出廿三．二公克Ｋ他命、一．八公克大麻，警方調查，集團成員都穿縫有暗袋的平口褲，交易時會將毒品貼身藏放在裡頭，非常狡猾。楊梅區陳姓女子等五人則以拍賣「中古名車」為詐騙手段，被警方依詐欺罪嫌送辦；警方指出，陳女等人在網路上以市價約五成的低價兜售二手名車，等民眾上鉤後，再分別扮成會計師、代書、保險員等進行假交易，詐得款項就失聯，讓被害人求助無門，估計以此手法賺入上百萬元黑心錢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/