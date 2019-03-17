〈北部〉關心大潭藻礁 高中跨校社團發聲

2019-03-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕以台北市立北一女中為主體的跨校社團「珍覺醒─珍古德看見台灣環保隊」，昨天號召六校十三位學生共同關心大潭藻礁，搶救大潭藻礁行動聯盟潘忠政也到場陳述，大潭藻礁有六十多項稀有生物，生態樣貌豐富，被知名國際海洋保育組織Mission Blue宣布為全球Hope Spots（希望熱點），也呼籲民進黨政府趕快公告大潭藻礁為暫定自然地景。

市府環保局海岸管理工程處表示，目前林務局已經委託學術單位進行調查報告，待報告出爐送海洋委員會召開專家學者會議，才能確定對藻礁保護等級；另外，市府也針對藻礁生態進行調查，希望能夠觀測三年的數據進行比對，目前已經進入第三季。

「珍覺醒─珍古德看見台灣環保隊」社長戴進葳說，原本只是校內社團，基於環保是跨校際議題，才提出跨校際申請，也經國際珍古德教育及保育協會中華民國總會同意，目前共有北一女、建中、暖暖高中、瑞芳高工、武陵、桃中、中大壢中、永豐、楊梅、台中一中等十所學校卅五位成員，昨天則有北一女、暖暖高中、瑞芳高工、武陵、永豐、楊梅等六校十三位學生到場，會中各校代表也闡述參加活動感言。

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