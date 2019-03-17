〈北部〉《桃園》長期佔位不繳費 路邊車格當套房

2019-03-17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署與市府交通局合作，透過即時通報系統，針對欠繳停車費車輛進行查封拖吊，十五日連續查封拖吊長期佔用路邊停車格卻不繳費的兩輛車，其中一輛甚至被人當成臨時居所，車內堆放了棉被、枕頭、衣架等日常用品，讓桃園分署人員看了直搖頭：「這是車，還是套房啊？」

桃園分署表示，即時通報系統十五日下午先通報一輛銀灰色自小客車，長期停放在桃園區三民路上的汽車停車格，不到一個小時後，又通報一輛藍色自小客車停放在桃園區保羅街，同樣是長期佔用停車格並欠繳停車費，兩輛車都已被查封拖吊。

停太久 落葉堆積形同車子陰影

其中銀灰色的自小客車因放在停車格太久，車輛被拖吊後，停車格留下了厚厚一層落葉，宛如自小客車的陰影留在原地般。

超誇張 車內用品齊全有人起居

藍色自小客車更離譜，不僅車內堆放了棉被、枕頭、衣物，後車門上甚至掛著衣架，簡直就像一個小小的居家生活圈，讓執行查封拖吊的桃園分署人員很傻眼。附近居民透露，藍色自小客車停在當地已經很久了，從來不曾移動過，但偶爾有位不知身分的中年男子會鑽進車內睡覺，似乎把自小客車當成臨時居所。

桃園分署主任執行官王姝雯說，車主不應長期佔用停車格並欠繳停車費，停車後若收到繳費單，就應主動繳納，若欠繳停車費並被移送強制執行，未來將車輛停放在路邊停車格或公有停車場時，只要被通報，車輛就可能被查封拖吊，得不償失。

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