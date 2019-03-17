〈北部〉大溪豆干節 4縣市共享「百年好合」鍋

2019-03-17

〔記者許倬勛／大溪報導〕第五屆「大溪豆干節」昨起舉行，今年市府邀集新竹市、新竹縣及苗栗縣的百年產業共襄盛舉，市長鄭文燦也化身大廚，把四縣市的特色食材豆干、貢丸、粄條、水晶餃加入鍋內雜燴，製成「百年好合」相撲鍋，分給現場民眾品嘗，大家吃得開心又滿足。

「大溪豆干節」原本僅是地方豆食產業業者自行舉辦的小規模祈福活動，從二○一五年起，因屬於地區性亮點產業活動，受到市府重視而接辦，今年邁入第五年並擴大舉辦，昨天桃園「好厝邊」新竹市長林智堅、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣府秘書長陳季媛受邀連袂參加，交流在地美食。

桃竹竹苗特色食材 煮成相撲鍋

首日登場的「百年好合」主題活動，最大亮點是加入各近百斤的豆干、貢丸、粄條、水晶餃，烹煮製成的「桃竹竹苗」相撲鍋，每種食材皆是當地逾百年老店流傳的好味道，經調理後香氣四溢、內容豐富，分送給三百多人一起享用。

為期四天的大溪豆干節在大溪區中正公園舉辦，今天及廿三、廿四日的主題活動分別為「百年好食」、「百年好秀」、「百年好藝」，活動現場還有豆腐皮、豆腐乳、豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干刈包等ＤＩＹ，好吃又好玩。

今天及下週六日 還有好吃好看

今天的「百年好食」是業者開發結合豆干、豆漿及海藻糖製成風味特殊的牛軋糖；廿三日的「百年好秀」是豆干節的重頭戲，將由大溪豆干業者齊聚製作超大豆腐，提供民眾享用，「讓大家呷豆干、做大官」；廿四日的「百年好藝」，邀請民眾一同坐在中正公園樹蔭下，體驗人文及茶道的藝術文化，名額有限須現場報名。

鄭文燦說，從豆干到豆花、嫩豆腐到老豆腐，大溪的豆類食品早已名聞遐邇，透過業者創新、精緻化提升傳統美食附加價值，加上市府協力推廣、城市間交流，持續打響大溪豆干名號、走出世界。

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