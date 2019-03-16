〈北部〉《花蓮》蘇花巨石從天降 駕駛：差一秒就中

2019-03-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花公路一七二點七公里處，位於大清水隧道與十三號隧道銜接路段，屬易落石區，公路總局目前正在進行明隧道工程，未料昨晨零時，三顆巨石夾帶土石大面積從天而降，堵住隧道南口，更阻斷南北交通，車輛回堵約一公里，目擊駕駛心有餘悸「好在前方施工慢速警示，否則再差一秒就被砸中！」

蘇花一七二點七公里處大清水隧道南口昨坍方，第四區養護工程處南澳工務段獲報後，隨即派遣大型機具前往清除巨石，但因石塊過大，其中一顆量體更有如九人座巴士，加上一旁正在施作明隧道工程，增加清石難度，直至昨晨五時才開放單線雙向輪流通行，並進行遠端管制。

目擊巨石從天降的駕駛，昨晚第一時間也下車拍照通報後方用路人，並在臉書描述「差一秒就被砸中」，強調是因前方明隧道施作，出隧道前才會踩剎車放慢行車速度，若落石掉落當下直接開出隧道，後果恐不堪設想。

南澳工務段長莊世政表示，該處是易落石路段，上方設有落石防護網，但石頭量體太大，仍落到路面，獲報後漏夜清理，已在上午八時恢復通行，目前現場正辦理長八十公尺的明隧道工程施作，採單線雙向通行管制，未來完工後隧道就會相連，降低落石危害風險。

他說，昨早也同步進行無人空拍機作業，發現岩面仍趨不穩，將加強清理，並加速興建明隧道工程進度，近日山區高岩坡風化解壓失穩，易發生落石，請用路人注意安全及配合現場戒護人員指揮通行。

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