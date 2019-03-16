〈北部〉聘僱人員砍20％？宜縣府：未定案

2019-03-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府約聘僱與臨時人員合約月底將到期，外傳縣府將裁掉各局處考績排名倒數二十％的人員，並已有內定人選補上人力缺口，引起人心惶惶；縣政府回應，沒有所謂要「砍二十％」的事情，也沒有多少比例的人要走的問題，只是例行依照各局處約聘僱考績排序列出名單，針對結果檢討並做適當調整，目前還未定案。

1年1聘改短約 合約3月底到期

宜蘭縣政府府內與府外機關約聘僱、臨時人員有一千四百餘人，合約採一年一聘，年底重新簽訂明年合約，未獲約者代表不續聘，也就失去工作。去年底政黨輪替，國民黨重新執政，縣長林姿妙上任後，以觀察工作表現為由，將原本一年一聘方式改簽三個月短約，合約三月底即將到期。

能否續聘，會不會失業？攸關千餘人生計，相關人員都很關心；近期傳言，縣府要求各單位列出考績排名倒數二十％的約聘僱名單，前天並召開會議，由單位局處首長報告相關人員工作表現，傳出要針對這二十％進行「開刀」。

傳有內定人選要接任職位空缺

更有單位傳出，府外已有內定人選，要接任職位空缺，讓不少約聘僱與臨時人員人心惶惶，深怕月底就會「捲舖蓋」。另，還有懷孕的約聘雇與臨時人員，因產假一次請就是兩個月，擔憂請產假後就沒有工作，因此不敢請假。

縣府︰各局處依考績排順序 月底調整

縣政府回應，沒有解雇人員比例的問題，也沒有任何解雇原則，只有請各局處依照人員考績，排出順序並進行報告與說明，約聘雇及臨時人員的績效、工作態度等項目，每年都會做綜合考評，目前只是例行檢討，月底只會針對結果做適當調整。

縣府表示，與約聘僱人員合約怎麼簽？目前仍未定案，也還未決定要解雇那些人，更無所謂「內定」人員要入府工作的問題，這些都是不實傳聞。至於懷孕人員不敢請產假問題？縣府人事處指出，合約期間請產假絕對會獲得保障，不會有解僱問題，續不續約是依照考績優劣認定，不會以請產假為理由，不予續聘。

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