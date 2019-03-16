〈北部〉竹市5觸媒廠 民團爭全列歷史建築

2019-03-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕針對新竹市文資審議委員會僅將日本海軍第六燃料廠附近五棟觸媒工廠中的兩棟登錄為歷史建築，新竹市臉書社團老屋發展處及竹掃把行動聯盟等團體，昨呼籲市府重啟文資審議委員會，將五棟觸媒工廠全部保留登錄為歷史建築。

昨天這些團體的成員在東門城，戴著象徵五棟觸媒工廠的面具表達訴求，新竹市議員劉崇顯、李國璋等人到場關心，呼籲市府在都市開發及文資保存間取得平衡與共存，兩人強調會在議會質詢相關議題，要求文化局及文資審議委員會重新檢討審議結果，讓文資保存與都市發展能共榮。

新竹市文化局表示，尊重審議委員專業審議，審議當天關心此議題民眾也事先申請旁聽與發言，並同步錄影、直播，過程公開透明。文化局強調，經委員實地勘查及審議，一致決議將其中編號九及十一廠房登錄為歷史建築，另編號七、八、十三的木磚等材料，則是保存再利用。

前述文化團體認為，新竹海軍六燃廠是台灣現存最大的二戰遺址，應全部保留，只保留兩棟，其他三棟恐被拆除，讓人擔心淪為土地開發籌碼。

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