〈北部〉苗62線落石砸車 地方盼建明隧道

2019-03-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通往苗栗縣泰安溫泉區的苗六十二線道路，前天傍晚發生一起落石砸中路經車輛事件，加上前幾天大雨不斷，苗六十二線不少路段出現落石、坍方，引起不少鄉民關切，建請苗栗縣政府興建明隧道，除保障鄉親進出安全，也讓進入泰安溫泉區的遊客安心。

苗栗縣政府工務處則指出，設置明隧道需視掉落石頭的頻繁度，如果有迫切需求會向中央提報興建，其餘路段可以改為施作掛網防止土石滾動。其中易受颱風影響落石路段，縣府可研擬以風災復建方式提報。

泰安鄉長劉美蘭說，之前曾邀請行政院原民會以及苗縣府會勘，反映興建明隧道迫切需求，畢竟除了颱風，只要豪大雨苗六十二線沿線就常見落石、坍方，影響居民生活甚鉅及泰安溫泉觀光產業。

居民說，苗六十二線是泰安鄉民往來鄰近鄉鎮重要幹道，但是連居民遇到雨天進出都要提心吊膽，遑論遊客前往溫泉區的安全，地方居民屢次反映興建明隧道都無下文，已引發民怨。

泰安鄉民也指出，「真的應該要好好思考這段路線的安全問題！」由於泰安鄉主要道路都依山闢建，若遇連日大雨造成土石含水、摩擦力減少，土石可能滑落；或是雨後岩石受陽光曝曬，膨脹滾落，都讓路過鄉親惶惶不安。

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