〈北部〉竹市東大路機車地下道 亮麗通車

2019-03-16

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕使用超過六十年的新竹市東大路機車地下道，是連接新竹火車站前、後站地區的重要幹道，歷經五個多月封閉施工整修，昨天完工通車。

60多年來第一次完整修繕

新竹市長林智堅說，東大路機車地下道過去不曾完整修繕，市府向中央爭取經費，投入三千萬元改善，除整平路面、提升照明、改善漏水，也設置吸音牆降低噪音，機車族一定有感。

東大路機車地下道連通光復路與中華路，是串聯市中心與新竹公園必經之路，市府交通處統計，尖峰時刻每小時有超過兩千兩百輛機車進出，使用率高。

因設施老舊，未改善前鋼筋裸露、漏水、人行空間與照明不足並有噪音等問題。

林智堅說，整修過程不易，市府提出相關交通配套措施，如機車改走花園街地下道，完工後煥然一新，具三大特色：機車安全、行人安心、通行安靜。

長兩百八十公尺的地下道設置人行道，空間寬敞，照明充足，提供安全舒適行走空間，且裝設隔音吸音板，降低噪音和迴音問題，排煙度也大幅度改善。

頭前溪興隆大橋禁行大貨車

此外，新竹縣竹北市往來竹科的通勤要道—頭前溪興隆大橋，雙向單線，路幅不大，近來常見水泥預拌車疾速行駛，對全日禁行廿噸以上大貨車的公告視若無睹，險象環生，機車騎士怕怕。

縣府交通旅遊處表示，興隆大橋全日禁行廿公噸以上大貨車，速限五十公里，將轉請警察局加強取締；警方表示，會不定期排勤務巡邏取締，依道路交通管理處罰條例，可處九百元以上，一千八百元以下罰鍰，超載部分另罰。

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