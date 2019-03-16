〈北部〉《桃園》6.6億新建 東門市場上梁

2019-03-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天舉行「東門市場新建工程」上梁典禮，東門市場於前年十月動工，預計今年十一月完工，占地一二四五坪，為地下三層、地上五層建築物，總樓地板面積達五九四三坪，工程經費六億六四八八萬元，完工後將可提供當地良好的休憩及採買環境，並增加停車空間，帶動地區發展。

市長鄭文燦表示，東門市場早期遭遇大火變成廢墟後閒置已久，市府辦理東門市場新建工程，規劃地下一至三樓為停車場、地上一樓為市場用途、二至四樓空間待未來規劃、五樓則規劃成市民活動中心及公托中心等社福設施。為了讓東門市場大樓落成後，民眾停車可以更便利，停車場進出口的設計也進行變更，從原本同一進出口改為鎮安街進、安樂街出，以減緩周邊道路負荷，避免交通壅塞。

原本市府規劃東門市場完工後可安置永和市場攤商，未料攤商不領情，三六○攤僅有兩攤願意到東門市場；對此，鄭文燦表示，永和市場配合捷運綠線興建進行搬遷，市府會積極尋覓適當地點興建新的永和市場，並在興建期間規劃中繼市場；另力行市場也將於都市計畫調整後規劃新市場用地，希望讓市場文化能夠代代相傳，也加速推動新型態市場的發展。

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