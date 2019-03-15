〈北部〉《東部首例》母親為女捐腎 血型不相容移植

2019-03-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣東部首例「血型不相容活體腎臟移植」技術由花蓮慈濟醫院完成。花蓮慈院指出，廿一歲蔡嘉琳四年前罹患慢性腎衰竭，從此開始洗腎，每天等待可成功換腎，其母得知花蓮慈院有不同血型活腎移植技術，上月成功為女捐腎，昨出席「世界腎臟日」活動，為母女慶祝重生。

器官移植中心主任李明哲說，血型不相容腎臟移植，在世界發展已經卅年，現今藥物進步跟醫療技術改良，腎臟移植技術，不受限於相同血型，但困難度提高，為克服血型不相容的問題，受贈者必須在手術前一週進行雙重過濾血漿分離術、特別免疫抑制劑計畫，來降低血中抗體濃度，經過五次的雙重過濾血漿分離術，為病患進行腎臟移植手術。

「生活品質變好了」，蔡嘉琳說，以前發現尿蛋白很高，到腎臟科看診，發現左右腎臟萎縮，確診為慢性腎衰竭，並從四年前開始天天洗腎，生活變得很糟糕只好休學。術後第二週，她就發現身體不沉重、走路變快了、皮膚顏色也變得正常不暗沉、胃口變好，腎功能指數也恢復到正常，她希望能夠重返校園，完成學業，出社會工作，回報母親。

院長林欣榮說，花蓮慈院擁有東區唯一「血型不相容活體腎臟移植」技術，期待造福後山病友，縮短他們等待移植器官的時間，並且有更多機會重獲新生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/