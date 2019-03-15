〈北部〉蘇澳民宅氣爆 善款湧入助重建

2019-03-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「我們也想幫忙！」蘇澳鎮聖賢路民宅九日傍晚氣爆意外，造成徐姓夫妻和八個月的兒子慘死；鄰居、蘇澳扶輪社員不忍，近日發起暖心捐款，還有外縣市陌生人慷慨響應，社會暖流湧入，連協助重建的蘇澳鎮公所人員都動容，徐父昨眼眶泛紅接下善款說：「我會努力再把家重建起來。」

蘇澳鎮聖賢路民宅氣爆，卅六歲徐祿勛與妻子陳惠如、八個月大兒子被燒成焦屍；徐祿勛父母、也是屋主的徐文連夫妻，恰巧到澎湖旅遊躲過一劫。

近日有民眾、鄰居聞徐家噩耗，紛紛暖心捐款，居住在台北市不願具名民眾，號召親友解囊，廿九名素未謀面者合募近二萬元，交由聖愛里長陳文財轉交給徐父；該民眾向陳文財說；「我們只想盡一份微薄心力。」

陳文財指出，氣爆威力強大，同巷十二戶民宅也遭波及，徐家與鄰居們感情很好，有鄰居不顧自家也需花錢整理，事發隔天自掏三千元給徐家救急，近日也不斷接到里民、鎮民要捐款的電話，大家的愛心讓他感動。

蘇澳扶輪社昨也捐贈廿萬元慰問金，與鎮長李明哲交到徐文連手中，徐接下善款時眼眶泛紅，連說多次謝謝，並允諾他會努力再站起來，重建家園。

鎮長李明哲說，徐家及周邊受波及的住戶，公所會與相關單位全力協助，但資源有限，而民間力量無窮，若有熱心民眾想要協助，可向蘇澳鎮公所社會課聯繫。

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