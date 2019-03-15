〈北部〉宜蘭國民運動中心淪賣場 縣府︰違約開罰

2019-03-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國民運動中心竟淪為賣場，承租給廠商賣運動鞋；民眾質疑，賣場與運動中心成立宗旨不符，對運動球場也是傷害；廠商喊冤，舉行特賣會也是行銷手法，希望吸引更多人潮進入。縣府教育處則表示，廠商行為已違約，除要求撤除賣場，也會依合約開罰。

國民運動中心位於宜蘭運動公園，斥資兩億三千萬元打造，以OT方式委外經營，由廠商自負盈虧，去年十一月才正式營運，目前假日使用人數約八百至一千人次，平日約五百人次。

廠商從昨起至十八日，將綜合球場承租給其它廠商販賣運動鞋，被民眾質疑，批評與運動中心成立宗旨不符，把球場當賣場會造成地板磨損，影響民眾使用權益。

運動中心總經理李大順喊冤，與縣府的合約並未規定，不能將球場當運動用品賣場，運動中心營運至今，使用率不佳導致虧損連連，舉行運動鞋特賣會也行銷手法，希望吸引更多人潮進入中心，增加使用率。

不過，縣府教育處表示，廠商的行為未經縣府核准已違約，已致電要求立刻撤除賣場，違約部分將依據合約內容究責，教育處會向廠商表明立場，在運動中心辦理任何活動，要以不影響民眾使用設施與場地為原則，不讓類似情事再發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/