〈北部〉北台灣媽祖文化節 海陸兩棲遶境宜蘭

2019-03-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕北台灣媽祖文化節今年首度由宜蘭縣主辦，南方澳供奉金媽祖的南天宮擔任「值東廟宇」，廟方昨邀請縣長林姿妙擲筊，選定九月六日（農曆八月八日）為起駕日，三天兩夜的活動期間，不僅有陸上行程，還要動員百艘漁船出海遶境，以兩棲方式為全台祈福。

北台灣媽祖文化節二○○四年開始舉辦，最早由台北市政府發起，之後擴大規模，共聯合苗栗以北等八縣市媽祖廟合辦遶境活動。

宜縣首度主辦 9月6日起駕

今年媽祖文化節首度由宜蘭縣主辦，由供奉金媽祖的南天宮擔任「值東廟宇」，並與縣政府主辦的宜蘭媽祖節合辦遶境，預計全縣廿二間媽祖廟都會一同參與這場宗教盛事。

為選定良辰吉日起駕，南天宮昨舉辦「筊筶起駕日期典儀」，邀請縣長林姿妙擔任主祭官，以擲筊方式選定起駕日；林擲出首杯即為「聖杯」，確定媽祖文化節將在九月六日（農曆八月八日）登場。

全國參與廟宇可望破50座

南天宮主委陳正信說，宜蘭主辦這場宗教盛事，除北台八縣市廟宇，他們也邀請台中等媽祖廟一同參與，包含宜蘭縣媽祖廟在內，全國參與廟宇數可望突破五十座，規模盛大。

今年的媽祖遶境活動為期三天兩夜，確定將於九月六日至八日登場，南天宮規劃罕見的「海上遶境」，預計號召百艘漁船從南方澳出發，繞行龜山島海域抵烏石港，再搭配陸上活動，採「兩棲」方式遶行宜蘭縣全境。

縣府民政處表示，確定遶境日期後，他們已開始展開行程規劃，除遶境祈福，還有藝文藝陣展演、千桌媽祖福宴等，促進北台灣各媽祖廟交流。

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