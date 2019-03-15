〈北部〉《九月上路》竹縣營養午餐 每週兩次有機食材

2019-03-15

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／綜合報導〕新竹縣長楊文科昨天表示，縣內一百二十所國中、小五萬多名學生的營養午餐，九月新學期起將「升等」，每週可享用兩次有機食材，未來將朝每週三、四次，甚至天天供應努力。

農產地產地銷 朝天天供應努力

縣府教育處表示，學生營養午餐每週兩次提供在地有機蔬菜，預估需求量每週十噸、一年四百噸。為建立穩定供銷模式，將與農業處媒合學校與有機農戶或在地有機蔬菜供應平台簽約供應。

楊文科說，這項政策不僅讓孩子們快樂吃營養、安心吃健康，新竹縣的農產藉此也能落實地產地銷，減少食物里程 。

教育處統計，今年營養午餐經費原為四億零一百多萬元，九月至十二月「升等」使用有機食材後將增加為四億一千萬餘元，明年全年經費約四億五千萬元。

農業處表示，至元月底止，新竹縣通過有機驗證農戶數九十二戶、種植面積一百五十一．二八公頃。農糧署北區分署長蘇宗振表示，新竹縣是國內少數將有機蔬菜供應平台導入學生營養午餐的縣市，農糧署將全力配合新竹縣府及農會，建置相關軟、硬體。

新生超額 竹北規劃增設國中小學

此外，新竹縣竹北市東區人口持續成長，公立國中、小僧多粥少，每年新生都超額；縣府教育處表示，預計年底前完成文小一、文中八各興建一所六十班規模國小、國中校舍的初步規劃，將向中央爭取經費，希望工程明年能夠發包。

教育處國民教育科表示，縣府規劃在國際AI智慧園區增設文中八用地，此都市計畫變更案已送內政部，如經審議通過，希望與文小一同步在年底完成六十班規模的規劃設計，概估新建一所學校總經費約需八億元。

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