〈北部〉《苗栗》竹客三櫃線停駛衝擊通學 延駛應急

2019-03-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹客運本月初因成本考量停駛苗栗縣三義鄉往三櫃公車路線，衝擊當地學生上下學通勤，讓鄉親急跳腳，對此立法委員陳超明國會辦公室昨舉辦協調會，決議先請公路總局核准竹客五六六四次苗栗至三義段延伸至八櫃載送學生，至於停駛的五六六五、五六六六兩班次則待三義鄉公所盤整鄉內免費巴士資源後，再行研商。

5664次苗栗至三義段延伸至八櫃載送

竹客五六六五次三義往三櫃、五六六六次台中市后里國中至三櫃兩班次行駛逾五十年，是當地學生重要交通工具，但近年來由於三義鄉公所提供偏鄉地區免費巴士，且路線不斷延伸，導致客運載客量銳減，加上公路總局取消補貼，成本大幅提高，故於本月初決定停駛。

三義鄉長呂明忠表示，目前皆以十九人座小型巴士載運四十多名學生應急，但嚴重超載不僅違規，更恐發生危險，盼竹客能傾聽鄉親需求恢復行駛。

但竹客副總經理黃文義則列出數據，指出公所的免費巴士與兩條路線重疊，導致客源流失，無法負荷連年虧損，堅持停駛。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐昨召集三義鄉公所、竹客、公路總局等單位研商，初步決議優先解決學子通行問題，將由陳超明國會辦公室專請公路總局盡速核准竹客五六六四班次延伸至八櫃載送學生，竹客也原則同意，預計保有一個月緩衝期。

三義公所盤整免費巴士 再研商討論

至於停駛的兩條路線，邱俐俐指出，免費巴士福利政策氾濫，原本僅限服務客運未經過的偏鄉地區，但如今卻不斷延伸，導致資源浪費，不僅衝擊客運營運，也增加公所額外負擔，有必要進行實質整合，因此已要求公所重新盤整免費巴士路線，並請竹客提出相關載運量及虧損數據，後續將再與公路總局討論重新規劃。

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