〈北部〉《桃園》連任失利又涉賄 「落選頭」蘇志強起訴

2019-03-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在去年底九合一大選爭取連任失利的無黨籍前桃園市議員蘇志強，選後被檢調查獲涉嫌於選舉期間，將賄款交付給李姓女樁腳，由她以每票一千元代價向選民買票，桃園地檢署昨偵結依違反「公職人員選舉罷免法」起訴蘇志強、李女。

五十二歲的蘇志強為桃園市第二屆議員第十四選區（山地原住民）參選人，起訴指出，蘇為爭取連任，去年十月廿九日在復興區舉辦問政說明會時，涉嫌將三萬元賄款交給五十九歲的李女，再由李女以每票一千元向選民買票，並交代「請投票支持蘇志強」、「這是志強叔叔的，票要投給他」等語，李女偵訊時坦承上情，涉嫌收錢的選民也坦承收賄，蘇志強則矢口否認。

第十四選區有八人參選，選舉結果蘇志強獲得二○七九票，位居第四名成為「落選頭」；以第三高票當選的陳榮基，去年十二月間因涉賄被起訴，且被檢方提起民事當選無效之訴，若判決確定，蘇志強為遞補第一順位，如今他也同因涉賄被起訴，倘若能遞補議員席次，檢方也將在他被公告為當選人後，再提民事當選無效之訴。

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