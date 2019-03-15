〈北部〉《桃園》楊梅高上路死亡彎道 年底可望取直

2019-03-15

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區高上路往新屋方向，在高榮國小附近有處下坡急彎道，加上電桿設在路側，常因夜間燈光昏暗、視線不佳而發生車禍，三年來已奪走五條人命。經地方民代及市府爭取，已價購取得私有地，要將道路截彎取直，擺脫「死亡彎道」惡名。

市議員李家興說，高上路位在台卅一線上，是往來新屋區、幼獅工業區的必經之路，車流量大、且大型車輛多，該處為雙向兩車道、車道寬約三．六公尺，易肇禍的下坡急彎道，視覺上有道路驟減的感覺，以致危機橫生，三年來已奪走五條人命，當地居民謔稱為「死亡彎道」，前年十月甚至發生廿歲洪姓警員騎車上班途中，因不諳路況與貨車擦撞而命喪輪下。

居民為此不斷反映，希望能將奪命彎道「截彎取直」，但因急彎處旁為私有地，市府擬訂兩階段計畫，第一階段透過交通工程，加強燈光及號誌改善，去年八月已完成；第二階段向地主收購土地拓寬，並撤除彎道處電桿，本月初已以七十四萬元取得廿四坪用地。

工務局預計五月完成道路規劃設計，總工程費約九六○萬元，年底完成截彎取直，讓高上路路形更順，車道也會拓寬成四到五公尺，總計改善路段一五○公尺，同時拆除彎道旁電桿，改善行車視線、避免車禍發生。

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