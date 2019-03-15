〈北部〉《桃園》疑鑿井污染魚池 業者要北水局賠

2019-03-15

〔記者許倬勛／龍潭報導〕經濟部北區水資源局上月在龍潭區山林里清水坑開鑿六口深水井，施工前承諾居民會做好工地維護、確保水源水質穩定，不料其中一口井疑流出大量淤泥、污水，造成附近引山泉水養殖的鱸魚、鱘龍魚大量死亡，業者損失近廿萬元，要求施工單位賠償。

北水局副局長張庭華表示，鑿井期間都有落實環保清潔維護工作，連挖出的淤泥都用桶裝存放、載運到外地處理，兩週前環保局曾到工地旁的打鐵境溪稽查，未發現水質受污染，今將派員調查，釐清造成魚池污濁原因。

業者戴金國說，他引山泉水養魚數十年從未出現水質問題，但北水局上月起在水源處開鑿水井後，水質日漸混濁，前日更成黃泥塘，魚群因缺氧陸續死亡，質疑施工單位未落實抽淤，污染乾淨的水源。

戴金國說，北水局鑿井深度達六公尺深，應設置專管排流及污水沉澱池，經處理後排出清淨的水，但工地不清楚鄰近地表水層情況，導致山泉水污濁，害他遭受池魚之殃，求助無門下只好向市議員徐玉樹陳情，希望獲得賠償。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/