〈北部〉《桃園》埤塘養殖戶抗議 飼養設施緩拆

2019-03-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園埤塘從事養殖違法行為遭監察院糾正，因桃園埤塘養魚已有百年歷史，農委會一方面協商修法，卻又發文要業者於十五日前自行拆除設施，養殖業者人心惶惶，昨天上午聚集市府廣場抗議，要求未有具體決策前緩拆，由於農業局官員遲遲無法答覆，激動的漁民一度要衝入市府陳情，幸好市議員李家興緊急聯絡上水利會幹部表達同意緩拆並可續約，農業局長郭承泉也出面承諾為漁民爭取最大權益，抗議才告落幕。

農委會主委同意15日自拆期限展延

農業局事後以新聞稿指出，市長鄭文燦多次向農委會反映，希望中央能正視桃園埤塘養魚的百年傳統，農委會主委陳吉仲也已同意十五日的自拆期限可以展延。

養殖漁業發展協會發起人胡榕展表示，桃園埤塘養殖已經有百年歷史，單單水利會就有七百口埤塘出租給養殖漁業，總產值高達廿億元。他說，監察院是以違反水利法提出糾正，為此，農委會曾多次邀集相關單位討論修法事宜，漁民於二月廿六日曾向鄭文燦陳情，然而在方案未明之前，農委會卻行文要求業者於三月十五日前得自拆水車、飼料機等飼養設施，造成養殖戶恐慌齊聚抗議。

官員無法承諾 漁民一度欲衝入市府

農業局昨先由主任秘書黃玉詩與漁民溝通，黃玉詩雖強調，農委會已了解桃園埤塘養殖的淵源、歷史，也多次邀相關單位討論修法事宜，今天下午還要再開會討論，但對於是否同意緩拆無法承諾，僅強調是農委會、水利會職權。激動的漁民眼見沒有結果，多次準備衝入市府陳情，更要求市長鄭文燦直接與漁民對話。

議員聯絡水利會總幹事 獲保證緩拆

最後經李家興透過電話與桃園農田水利會總幹事黃金德通話，黃透過電話擴音向漁民保證可以緩拆，並與漁民簽約，才讓漁民鬆了口氣；隨後，郭承泉也到場接下漁民陳情書，同意明天會議儘量安排漁民代表到場，協助漁民爭取最大的權益。

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