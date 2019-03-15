〈北部〉《桃園》防酒駕「溯源管理」 不通報警將臨檢

2019-03-15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市警察局長陳國進昨天與刑事警察、交通警察大隊員警座談，重申酒店、ＫＴＶ等業者應配合「三不得，兩通報」的要求，更將加強酒後駕車「溯源管理」，未來一旦查獲民眾酒駕，會溯源追查飲酒地點，再透過加強臨檢等手段，讓不配合政策的業者「無法樂業」。但法界人士認為，警方採「連坐管理」方式，目前無法源依據，建議可訂出單行法規，以免衍生爭議。

警察局長與員警座談要求宣導

全國各地酒店、ＫＴＶ、舞廳等治安疑慮場所，陸續傳出暴力事件，警方祭出霹靂手段，要求有治安疑慮場所的業者配合「三不得，兩通報」，與警方共同打擊犯罪。

警方指出，「三不得」指的是：營業場所內不得有施用毒品、販毒、槍擊或鬥毆等情事；營業場所外不得有圍事、酒客、尋仇者打架滋事，破壞車輛、公共設施等情事；顧客飲酒後，應協助代叫計程車或代駕，不得將車鑰匙歸還。「兩通報」是發生上述第一、二項情事，或有顧客執意酒駕者，都應迅速通報警察機關處理。

業者不配合 視為酒駕行為「幫兇」

警方說，除了打擊暴力事件、增加犯罪行為的查緝，警方也會持續加強酒駕取締，酒駕遭取締民眾，將查問其喝酒場所，再以溯源管理方式，加強對業者宣導「顧客飲酒後，應協助代叫計程車或代駕，不得將車鑰匙歸還」的配合作法。

若業者不願配合，警方會將業者視為酒駕行為的「幫兇」，加強對酒店、ＫＴＶ、舞廳等場所臨檢，至於一般餐廳、小吃店仍以勸導為主，還不會被列為臨檢重點。

民眾贊成、業者願配合 法界憂爭議

警方對酒駕行為溯源管理的想法，民眾多持贊成立場，相信可有效減少酒駕行為，降低酒駕造成傷亡的可能性；多數酒店、夜店業者也表示會盡力配合。

不過，曾任檢察官的律師陳亮佑則認為，警方溯源管理並無法源依據，且酒駕者可能會因挾怨或保護酒店業者而亂報喝酒處所，誤導警方打擊無辜業者，店家可能會遭無故牽連，並不恰當，建議可先訂定桃園市的單行法規作為法源依據，再執行溯源管理，才能避免爭議。

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