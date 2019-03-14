〈北部〉《台電萬里水力計畫》關係部落爭議 萬榮鄉長︰待原民會認定

2019-03-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台電在萬榮鄉進行「萬里水力計畫」，鄉民意見分歧，本月八日部份萬榮村民北上找立委陳情，與台電達成先暫停「諮商同意權行使」、重新評估發電效益等三點結論，萬榮鄉代表會昨天臨時會中，鄉代表拿當時會議結論「暫停行使諮商同意權」要公所照辦，但萬榮鄉長古明光說，目前「關係部落」仍需由原民會認定，鄉公所一切依法行政。

萬榮鄉代表會昨天開臨時會，身兼鄉民代表的萬榮部落會議主席高德亮提案，他說，他和新科縣議員簡智隆八日北上立院，由立委高金素梅找台電董事長楊偉甫開協調會，會中三點結論，包括暫停推動部落會議行使諮商同意權、重新評估發電效益與環境影響，以及台電董事長楊偉甫擇期會同立委至現場會勘等，要求鄉公所配合辦理。

高德亮說，萬榮村只有一個部落、明利村有三個部落，但水壩就在萬榮村範圍，萬一土石流「第一個受害就是萬榮村」，他憂心如明利村三個部落都贊成，萬榮村該怎麼辦？

而明利村選出的萬榮鄉代表會副主席賴淑鶯強調，萬榮村找立委談「明利村不能列入關係部落」，是模糊焦點。她強調，任何重大建設在部落當然會有正反兩種意見，「就交給部落表決、行使諮商同意權」。

旁聽的縣議員簡智隆說明，行使諮商同意權的「主導權」應是萬榮村，因為明利村只有工程期間受影響，關係部落應排除明利村，台電應另外針對施工道路的影響與明利村民溝通。

依原基法規定，召開部落會議以行使諮商同意權的部落，是與開發案相關的「關係部落」，在關係部落公告確認後，須在二個月內召開部落會議表決行使諮商同意權。

萬榮鄉長古明光說，水力電廠及水壩在萬榮村，聯外道路通過明利村六十五筆土地，因此萬榮村、明利村都納入「關係部落」，今年一月十一日起公告卅天，但公告期滿前萬榮部落會議結論是明利村的三個部落不能列為「關係部落」，因此鄉公所再把會議結論送原民會認定。他強調，鄉公所站在中立立場「一切交給部落會議自己決定」。

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