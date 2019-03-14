〈北部〉清明連假 花蓮返鄉專車放寬資格

2019-03-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府過去在連假期間都會推出返鄉專車，提供戶籍在花蓮的民眾購買，今年清明連假，縣府特別放寬在花蓮工作者也可購買，只要提供在花蓮的工作證明，就可以二百元購買返鄉車票，希望紓緩北迴車票一票難求的現象。

25日中午起開放訂票

縣府民政處指出，返鄉專車購票資格為設籍花蓮縣民（或身分證U開頭）及其配偶、直系血親及其配偶，今年資格擴大為在花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，也可購票搭乘；專車來回各有二列，總計四列，每列可載運五百六十六座位，二十五日中午起開放訂票。

縣府表示，返鄉專車全票二百元，半票一百元，購票後不能退費，且限本人搭乘，民眾須到縣府官網訂票，取票時出示身分證明文件；若在花蓮工作者，須向公司申請在花蓮工作的證明，取票時出示，若是親屬還須提供戶口名簿審核。

返鄉列車南下時間為四月三日晚間七點、四日上午七點十二分從台北站發車；北上為七日上午九點五十分、下午五點五分從花蓮發車；乘車證上會登載乘車人的姓名及身分證字號，乘車時務必攜帶身分證（或健保卡）以備查驗。

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