〈北部〉礁溪國中男排冠全國 家長陳情宜縣卻沒3級制

2019-03-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪國中男子排球隊今年在全國排球甲級聯賽國男組奪冠，是全縣首間拿下甲級冠軍的勁旅，縣長林姿妙昨前往頒獎；有球員家長當面陳情，感慨宜蘭無高中職經營排球隊，「國中拿下冠軍，最後仍得到其他縣市打拚，如同幫外縣市培育人才」；林姿妙說，已跟縣內高中職接洽成立排球隊，盼留住人才。

人才流失 無高中職經營排球隊

礁溪國中排球隊成軍四年，男、女排球員共四十一人；今年參加在台北市立大學舉辦的甲級聯賽，三月八日擊敗尋求二連霸的北安國中，摘下全國總冠軍；隊員陳柏勳拿下個人MVP、施宇祥則奪得最佳邊線攻擊球員、潛力球員兩項大獎。

礁溪國中、國小發展排球運動多年，兩校採一條龍方式訓練，冠軍球員多數為礁溪國小畢業；不過，宜蘭縣的高中職沒有排球隊，有球員家長感慨，即使拿下冠軍，國三球員仍得面臨宜蘭縣無高中職球隊可以參與，被迫往其他縣市求學。

縣長林姿妙、立委陳歐珀昨赴礁溪國中道賀並頒發獎學金。家長當面向林姿妙陳情，盼縣府協助縣內高中職成立排球隊，留住優秀人才。家長林廉凱說，今年拿下高中甲級聯賽冠軍的豐原高商、亞軍瑞芳高工，許多球員就是來自礁溪國中，兩校對壘如同「自己人打自己人」，看在家長心裡很心痛。

縣長︰已跟學校接洽 將有好消息

「縣內人才應留在宜蘭！」林廉凱指出，身為家長，若孩子留在家鄉，不僅可以提供最大支持，也是為故鄉爭光，希望縣府爭取縣內高中職成立球隊，讓宜蘭小孩為家鄉打拚。

林姿妙表示，她已請教育處與各高中職接洽，尋求成立排球隊，預計近期就有好消息，落實宜蘭縣排球隊伍的三級制度，留住宜蘭人才。

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