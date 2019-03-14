〈北部〉蘇花和平崇德段 改善可行性研究啟動

2019-03-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改今年底達通車標準，明年一月農曆春節前上路，長約卅八．八公里的改善工程將暫告一段落，而原未納入蘇花改工程的十九．七公里「和平至和中段、大清水至崇德段」，本月剛啟動改善可行性研究，預計七月完成期初報告，明年十月底前結果就能出爐。

蘇花改蘇澳至東澳段率先通車，南澳和平段、和中大清水段也陸續將於年底前達通車標準，避開原蘇花公路危險又易坍方路段；花蓮民眾關切、多次疾呼，而未納入的東澳至南澳段、和平至和中段及大清水至崇德段等瓶頸路段，公路總局也於去年底陸續啟動可行性研究。

預計七月完成期初報告

其中長約九公里的東澳至南澳段，去年十二月已完成委託發包，今年三月底將提期初報告，預計明年六月完成可行性研究作業，預算約二千八百萬元；位於花蓮境內，長五．七公里的和平至和中段及十四公里長的大清水至崇德段改善部分，則已於今年一月卅日完成資格標審查。

蘇花公路改善工程處表示，和平︱崇德段因涵蓋在國家公園境內，加上研究路段較長，預算金額約三千一百卅七萬餘元，三月五日剛辦理評選，共有一家廠商取得議價權，預計月底議價。

明年十月底前結果出爐

蘇花改工程處指出，廠商依議價結果辦理訂約後，必須於七月底提出期初報告，內容包括初步綜合規劃、改善方式及預計工法，並在明年十月底前完成可行性研究作業，後續再依研究成果辦理工程規劃、環境影響評估、建設計畫、工程設計及施工等。

另外，花蓮民眾關切的蘇花改最後一座隧道「仁水隧道」，在去年十一月正式貫通後，公路總局今年三月也引進緊急發電機及軸流風機，避免因市區供電的電力中斷，造成隧道斷電，影響照明、消防及抽風；蘇花改工程處強調，這兩套設備是隧道安心丸，確保隧道安全，工程進度不斷超前，應有機會提前完工。

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