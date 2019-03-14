〈北部〉昏迷3年甦醒 植物人︰想吃牛排

2019-03-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣六十七歲張姓老婦，三年前因為車禍，成為植物人住進創世基金會苗栗院，昏迷指數五～七分；她在家人支持及院方細心照護下逐漸好轉，將於今天出院。院方昨天準備蛋糕，為她慶祝重生，張姓老婦說：「回家後，想要吃牛排，因為之前都沒吃過」，逗得大夥歡笑。

創世苗栗院照料見效

創世苗栗院長陳綠蓉說，張姓老婦昏迷指數為五～七分，經院方護理人員的基本身體照護外，結合物理治療師、科別專業醫生，擬定個別化服務計畫，見老婦情況好轉，更積極安排復健，如今她已能簡單對話、自行進食。

陳綠蓉說，不少人認為植物人沒有甦醒的機會，但是在創世全台十七所安養院裡，植物人因得到完善照顧而甦醒的案例不少，目前全台安養八百多名植物人，已有卅多人有意識反應、可簡單互動。她也鼓勵家中有長照個案的家庭不要放棄，只要細心的照顧，生命是有可能再次感受這個美好的世界。

籲各界捐輸共襄盛舉

苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也參與慶生，祝福「人生活得更好、更健康！」大夥並一起唱生日快樂歌，張姓老婦也開心地將蠟燭吹熄、切蛋糕，與大家分享喜悅。陳綠蓉說，創世苗栗院目前安養五十六名院民，平均每人每月需花費四至六萬元，希望各界共襄善舉，愛心專線：037-275848。

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