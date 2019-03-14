〈北部〉通霄內湖社區巡守隊 誕生3里長1代表

2019-03-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕社區巡守隊，日夜排班巡邏，替社區治安把關，尤其在鄉間區域，地廣人稀，更妥善發揮協助警察穩定治安的功能，是社會中的無名英雄。成立已廿年的苗栗縣通霄鎮內湖社區巡守隊，服務不僅受鄉親肯定，隊上更有四名成員，陸續當選里長、鎮民代表，傳為地方佳話。

守護地方20年 服務精神獲肯定

內湖社區巡守隊包括已故隊長何獻華、前隊長呂峰雄、現任隊長林輝權，都因在擔任巡守隊員期間熱心服務，獲鄉親勸進，先後擔任當地內湖里里長，其中林輝權為現任里長，巡守隊儼然成為「里長產生器」。

創隊元老之一的林輝權說，他加入內湖社區巡守隊廿年，感謝隊員們的犧牲奉獻，造就如今的大家庭；他也感謝隊上前輩何獻華、呂峰雄奠定了良好的基礎及諄諄教導，讓他受鄉親肯定，接棒當選里長。不論巡守隊團隊或他里長個人，都會繼續全力為鄉親服務。

巡守隊現任副隊長翁英雄也曾任鎮代會副主席，他是基層警察出身，更能體悟社區安全需要集結眾人之力，退下警職後，於一九九九年與何獻華、呂峰雄無償提供隊部空間共同召集創隊；雖身分轉換，但維護地方治安的心不變。

巡視風災雨損 指揮交通為日常

內湖社區巡守隊除了巡邏，每當地方遇風災、豪雨，也身先士卒四處查訪何處有樹木或是電線桿斷裂影響交通，除回報主管機關，也現場協助交通管制；而隊員手拿指揮棒，護送身障人士或是學童、小孩過馬路場景，更是屢見不鮮。

社區居民表示，巡守隊因對地方事務熟悉，每當地方有事務要處理時，二話不說就趕赴現場協助，當然是擔任里長的最佳人選，對鄉親需求可以說「無縫接軌」。

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