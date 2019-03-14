〈北部〉廢輪胎種杜鵑 仁義里賞花海

2019-03-14

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區仁義里里長張正忠帶領環保志工推動廢棄輪胎綠美化工作，眾人將廢棄輪胎彩繪美化後，再種植杜鵑花打造成公園，生長多年的杜鵑花，每年三月在杜鵑公園盛開，有白、有粉、有紅，相當漂亮，沿著普義路、鄰近中原陸橋旁，就可在鬧區欣賞到整片杜鵑花海。

為打造杜鵑公園，仁義里環保志工蒐集廢輪胎，上色以後，將花草種在裡面，布置成仁義里社區的後花園。近十年來的花季，每年總吸引一、兩百輛遊覽車搭載遊客前來參觀。

為什麼要用舊輪胎呢？張正忠說，一方面可以減少積水，不讓病媒蚊孳生；二方面是移動方便；第三可顧及這裡有很多小孩子來玩，就算撞到也不會痛。

沿著普義路一帶走，除了整片杜鵑花海，在河堤邊的社區後方，還有水流潺潺不絕於耳，河裡有魚、卵石上還有夜鷺身影，上頭擺設小巧的植栽；很難想像，這裡原本是堆滿廢棄物的髒亂點，歷經仁義里水環境巡守隊清理河川、進行綠美化，把沒人想接近的河岸變成親水步道。

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