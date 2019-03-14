〈北部〉春雨解渴 石門水庫進帳5800萬噸

2019-03-14

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區受惠於七日至九日的春雨帶來豐沛降雨，迄昨持續進水量約達五八○○萬噸、比原本預估的四○○○萬噸還多，依目前每日平均供水二三○萬噸計算，約增加廿五天供水量，對比七日凌晨下雨前的今年最低點水位二二七．九公尺，蓄水量八二七一萬噸，蓄水率四十一．九％，昨晚七點大壩水位已回升至二三四．四九公尺，蓄水量一億一九四三萬噸，蓄水率六十．五％，讓水情暫獲穩定。

蓄水率逾6成 水情暫時穩定

石門水庫集水區在前一波鋒面有明顯降雨，桃園平地降雨也非常可觀，加上大部分農田已完成插秧，水利署北區水資源局和桃園、石門農田水利會協調分別於七日晚上九點、八日上午十點開始，暫時停供農業用水，讓珍貴的春雨留在庫區增加蓄容。

停灌六日農業用水 昨恢復

北水局表示，石門水庫前天的日進水量還有三七四．六萬噸，而隨著這二天天氣轉睛，昨天進水量已不到三○○萬噸，前天的出水量僅一一七萬噸，也因為停灌六日的農業用水，昨起恢復供水，並按水庫營運規線三月中旬農業用水改為五折供應，出水量增為二三○萬噸，因此，昨日下午二點起，水位已經停止上升。

仍枯水期 北水局籲節約用水

好消息是，中央氣象局預報昨晚又有一道鋒面靠近台灣，深夜後中部以北變天轉雨，且一路影響到今天。北水局對此仍不忘提醒，現在還是枯水期，而停灌的農業用水已經恢復送水，日供水量增加，仍請民眾節約用水。

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