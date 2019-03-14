〈北部〉雙連坡碉堡公園缺遮蔽 平鎮公所允建天幕

2019-03-14

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區雙連坡碉堡公園去年中啟用，公園內有雙碉堡、觀景平台及大片綠地，還展示除役的戰車與砲台，但迄今缺少遮蔽設施，逢雨使用率大降，地方希望增設天幕設施與共融式遊具，貼近鄉親使用需求，區公所昨會勘後已允諾興建。

廢置營區開闢 約6400坪

市府於前年與國防部、陸軍第六軍團協商，軍方同意由市府代管無戰備任務，且未來無使用計畫的廢置營區土地，開闢為約六千四百坪的雙連坡碉堡公園，並保留戰車、雙碉堡等作為地景。

市議員楊家俍說，碉堡公園原本基地雜草叢生、環境髒亂，現在整個公園煥然一新，美中不足的是，公園內缺少遮蔽設施，居民活動受限於天氣條件，地方希望比照民俗文化公園，在公園綠覆率不變的條件下，興建薄膜天幕。

將編列800萬 明年初動工

楊家俍昨邀集平鎮區公所、雙連里長劉邦利、六軍團、軍備局人員，針對碉堡旁一處一五○坪空地現勘設置天幕的可能性，會後達成初步共識，待公所下月畫好設計圖後，交由國防部評估用地需求，公所將編列八百萬元預算，最快明年初可發包動工。

將設計成「長壽龜」造型

平鎮區公所說，經匯集里民、軍方意見，天幕將設計成「長壽龜」造型，以薄殼（複合版）及薄膜二種材質搭配使用，並在龜殼（天幕）漆上綠、黃、茶、黑等顏色的迷彩，呈現軍事風，與碉堡公園相呼應。

楊家俍說，設置天幕以當地使用需求為主，平鎮區已有六處天幕設施，其中新勢公園、廣達公園為籃球場，新富公園、山子頂公園、宋屋公園、民俗文化公園為活動廣場，考量婆婆媽媽常到碉堡公園跳土風舞、練外丹功，碉堡公園天幕會以活動廣場形式設置，並在天幕下增設夜間照明及休憩座椅，方便民眾使用。

碉堡公園位處平鎮、楊梅區交界，假日許多民眾會帶小朋友來玩，地方希望能增設共融式遊具，如沙坑、攀爬網、攀岩場、獨木橋等；區公所表示會納入地方建議，在經費許可下研議增設。

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